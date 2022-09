Schlägerei vor Günzburger Diskothek

Drei Personen prügeln sich zunächst in einer Diskothek. Vor der Disco geht die Auseinandersetzung weiter, auch andere Personen schlagen dann zu.

Am Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei in einer Diskothek in der Wilhelm-Maybach-Straße in Günzburg mitgeteilt. Laut dem Sicherheitsdienst kam es zwischen drei Personen im Raucherbereich zunächst zu einer verbalen Streitigkeit, welche in einer wechselseitigen Körperverletzung endete. Die drei Personen wurden der Diskothek verwiesen und durch den Sicherheitsdienst nach draußen begleitet. Dort kam es erneut zu einer handfesten Auseinandersetzung.

Vor der Günzburger Disco greifen weitere Personen in die Schlägerei ein

Das umstehende Umfeld aus etwa acht bis zehn Personen solidarisierte sich mit den Kontrahenten, sodass circa drei weitere Personen aus dieser Gruppe auf die bisherigen drei Beteiligten einschlugen. Bei Eintreffen der Polizei konnten lediglich noch zwei Beschuldigte angetroffen werden. Einer von ihnen wurde mit dem Verdacht auf eine Nasenbeinfraktur in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/919-0 zu melden. (AZ)