Schlägereien im Puls in Günzburg: "Das normale Nachtleben kehrt zurück"

Plus Kaum werden die Corona-Regeln lockerer, hat die Jugend verlernt zu feiern? Wir haben nachgefragt, warum es in der Günzburger Disco gerade häufiger eskaliert.

Eine Nasenbeinfraktur, Rangeleien und mit der Faust ins Gesicht: Kaum hat die Günzburger Disco wieder geöffnet, häufen sich die Polizeimeldungen über körperliche Auseinandersetzungen am Wochenende im Bereich des Günzburger Gewerbegebiets. Liegt es an der Lockerung der Corona-Regeln und dem damit einhergehenden Freiheitsdrang? An zu viel Alkohol? Oder gewaltbereiten Jugendlichen im Landkreis? Wir haben bei der Polizei und dem Betreiber der Disco nachgefragt, wie sie zu diesen Fällen stehen.