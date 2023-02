Schlüssel an der Tür stecken lassen: Wer hat ihn gestohlen?

Eine Günzburgerin kümmert sich in Abwesenheit ihrer Nachbarin um deren Haus. Bei einem ihrer Besuche lässt sie den Schlüssel kurz stecken – und der ist plötzlich weg.

Wie immer, wenn ihre Nachbarin längere Zeit weg ist, hat sich am Morgen des 10. Februar eine Frau aus Günzburg um die Wohnung ihrer Nachbarin in der Ortsstraße gekümmert. Die Frau betrat laut Polizei das Anwesen, um nach dem Rechten zu sehen, und ließ dabei den Hausschlüssel an der Eingangstüre stecken. Als sie fünf Minuten später das Haus wieder verließ, war der Schlüssel weg, wie es im Polizeibericht heißt. Wer den Schlüssel genommen haben könnte, konnte sie nicht angeben. Das Schloss musste aus Sicherheitsgründen ausgetauscht werden. Zeugen, die Angaben zum Abhandenkommen des Schlüssels machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Günzburg, Telefon 08221/9190, in Verbindung zu setzen. (AZ)