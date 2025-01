Schluss mit Rätseln: Das "House of Riddle" in Günzburg schließt

Im Februar hat der Rätsel-Spaß in Günzburg ein Ende: Der Escape Room „House of Riddle“ schließt seine Türen. Im Jahr 2018 hat Inhaber Christian Zech die Räumlichkeiten in der Maria-Merian-Straße im Gewerbegebiet an der B16 bezogen und damit sein Hobby zum Beruf gemacht. Im Laufe der Jahre vergrößerte er sogar das Angebot von einem auf drei Themenräume. Und die Kunden scheinen begeistert zu sein. Google-Rezensionen sprechen von „tollen und vielen Rätseln“, „liebevoll eingerichteten Räumen“ und einem „authentischen Erlebnis“. Doch nun gibt Zech das Freizeitgebot auf. Über die Gründe.

Celine Theiss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rätsel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis