Schnapsidee: Betrunkener Autofahrer will Polizisten bestechen

Ein Mann fährt in Günzburg wird mit einer Alkoholfahne hinter dem Steuer eines Autos erwischt. Da kommt ihm eine folgenschwere Idee.

Einer Streife der Verkehrspolizei Günzburg stach in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen ins Auge. Das Fahrzeug war in der Innenstadt mit einer unsicheren Fahrweise unterwegs gewesen. Als die Beamten den 33-jähringen Fahrzeuglenker stoppten, stellten sie fest, dass aus dem Fahrzeug massiver Alkoholgeruch drang.

Fahrt endet mit Blutentnahme im Krankenhaus

Wie die Polizeiinspektion Günzburg verlauten ließ, verweigerte zwar der sichtlich alkoholisierte Fahrer den Test, versuchte jedoch mehrfach den Polizisten Bargeld anzubieten, um die „Sache etwas zu beschleunigen“. Leider endete die Verkehrskontrolle mit einer Blutentnahme im Krankenhaus Günzburg. Der uneinsichtige Fahrzeuglenker darf sich nun neben der vermeintlichen Trunkenheitsfahrt zudem wegen einer versuchten Bestechung vor der Staatsanwaltschaft verantworten.

Weiterer Verkehrssünder: 54-Jähriger fährt mit 1,1 Promille Auto

Am Samstagabend hielt eine Streife der Polizeiinspektion Günzburg ebenfalls einen in Schlangenlinien fahrenden Verkehrsteilnehmer auf. Die Streife konnte den 54-jährigen Fahrzeugführer im Kühlbachweg anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab laut Polizeiangaben einen Wert von über 1,1 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme bei dem 54-Jährigen an und stellten den Führerschein sicher. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)