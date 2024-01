Schnee und Eis sorgen für Rutschpartien in Günzburg

Bei Unfällen in Günzburg kamen die Beteiligten mit ihren Autos ins Rutschen. Für einige gab es kein kein Halten mehr.

Zu mehreren Verkehrsunfällen mit Sachschaden kam es am gestrigen Montag im Stadtbereich Günzburg. Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte in der Ichenhauser Straße im Ortsteil Denzingen zu spät, dass ein vor ihm fahrender 38-Jähriger mit seinem Pkw abbiegen wollte. Wie die Polizei mitteilte, bremste der Mann zu spät und krachte in das Fahrzeug des 38-Jährigen.

Kurz nach 17.30 Uhr rutschte eine 44-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Augsburger Straße wegen der Schneeglätte in einen anderen Pkw. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Kurz nach 18 Uhr ereignete an der Zufahrt zum Krankenhaus Günzburg, ein weiterer Auffahrunfall. Eine 28-jährige Fahrerin bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende Verkehrsteilnehmer verkehrsbedingt anhalten musste. Hier kam es zu einem Sachschaden von rund 1.000 Euro. (AZ)