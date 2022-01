Günzburg

vor 26 Min.

Schneewittchen in Günzburg: Altes Märchen spannend neu erzählt

Plus Das Theater Liberi aus Bochum begeistert in Günzburg große und kleine Gäste mit "Schneewittchen – das Musical". Es gibt eine neue Nebenhandlung.

Von Martin Gah

"Startet neu und lebt immer froh, denn das Alte endet sowieso" - diese Zeile aus dem Schlusschor beschreibt am besten, was das Tourneetheater Liberi aus Bochum mit seiner Neuerzählung des Märchens Schneewittchen als Musical, aufgeführt im Günzburger Forum, aussagen will. Denn das Stück zeigt die alte Erzählung als Konflikt zwischen einer bösen Königin, die eine Schreckensherrschaft führt, und ihrer Stieftochter Schneewittchen, die eine menschenfreundlichere Politik Einzug halten lassen will.

