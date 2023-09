Schülerin in Günzburg von Auto angefahren: Polizei sucht Zeugen

Auf dem Schulweg ist eine 15-Jährige von einem Auto touchiert worden. Sie wurde leicht verletzt. Wer kann Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben?

Ein 15-jähriges Mädchen ist am Mittwochmorgen auf dem Schulweg von einem Pkw angefahren und leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei Günzburg. Die Schülerin war gegen 7.25 Uhr in der Maria-Theresia-Straße unterwegs. Auf Höhe des Rewe-Parkplatzes sei ein Auto vom Straßenrand angefahren und habe dabei die Jugendliche touchiert. Das Auto fuhr laut Polizeibericht weiter. Angaben zum Fahrzeug konnte das Mädchen im Rahmen der polizeilichen Aufnahme nicht machen. Die Schülerin zog sich eine Schwellung am Fuß zu. Aufmerksame Mitbürgerinnen und Mitbürger, die diese Verkehrssituation beobachtet haben und Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)