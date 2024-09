Schulanfang: Das raten zwei Grundschulprofis den künftigen Erstklässlern

Für viele Kinder beginnt in Kürze ein neuer Lebensabschnitt: Sie starten als Erstklässler in das Abenteuer Grundschule. Timo und Alina, beide zehn, haben dieses Kapitel schon hinter sich gebracht, nach vier gemeinsamen Jahren an der Grund- und Mittelschule Wasserburg wechseln sie jetzt auf eine höhere Schule. Bevor die beiden in die fünfte Klasse in der Realschule beziehungsweise am Gymnasium kommen, haben sie noch Tipps und Tricks verraten, wie die Neuen erfolgreich den Schulstart meistern und gut die Grundschulzeit absolvieren. Ihre wichtigste Empfehlung vorneweg: „Ihr müsst Spaß haben, in die Schule zu gehen.“

Heike Schreiber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis