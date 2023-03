Schulbusunfall in Günzburg: Kinder blieben unverletzt

Ein Bus mit Schulkindern aus Günzburg ist in einen Unfall geraten. Für die Schüler ging die Sache glimpflich aus.

Der Schrecken saß so manchem Schulkind noch in den Gliedern, als es am Dienstagmorgen zu einem Unfall kam, in den ein Schulbus verwickelt wurde. Laut Polizeiangaben bog der Busfahrer von der Bahnhofstraße nach rechts in die Dillinger Straße ein. Dabei übersah er einen auf der Dillinger Straße herannahenden vorfahrtsberechtigten Autofahrer. Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 6.000 Euro. Wie die Polizeiinspektion in Günzburg mitteilte, wurde bei dem Unfall nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt. (AZ)