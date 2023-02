Günzburg

06:00 Uhr

Schulen, Schwimmbäder, Feuerwehr: Günzburg investiert so viel wie noch nie

Plus Die Große Kreisstadt hat die Pläne für den diesjährigen Vermögenshaushalt vorgelegt. In welche Vorhaben mehr als 18 Millionen Euro investiert werden sollen.

Von Michael Lindner Artikel anhören Shape

Es ist eine beeindruckende Zahl, die am Donnerstagabend in Günzburg genannt wurde: Knapp 18,5 Millionen Euro – so viel Geld möchte die Große Kreisstadt in diesem Jahr in unterschiedliche Vorhaben investieren. Vorausgesetzt, der Stadtrat stimmt der Empfehlung des Haushaltsausschusses zu. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig bezeichnete den noch nie dagewesenen Betrag im Vermögenshaushalt als "Superpaket" und als "Umsetzung von Visionen".

