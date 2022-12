Günzburg

Schulkinder bei Kälte stehengelassen: Darum kommt der Bus nicht

Ein Bus der Linie 855 holt am Schulzentrum in Günzburg Fahrgäste ab. Im Winter kommt es im ÖPNV zu Behinderungen aufgrund schlechter Witterung.

Plus In Günzburg wurde der Busverkehr am Mittwoch zeitweise eingestellt. Doch nicht immer ist der Wintereinbruch schuld an den Problemen bei der Beförderung.

Von Bernhard Weizenegger

Die Kinder und Jugendlichen stehen an der Haltestelle im Norden Günzburgs und warten auf ihren Bus, der sie in die Schule bringen soll. Der kalte Wind pfeift durch den Unterstand. Die planmäßige Abfahrtszeit ist längst verstrichen, doch der Bus kommt nicht. Zum zweiten Mal in einer Woche bilden Eltern Not-Fahrgemeinschaften, bringen die eigenen und die Nachbarskinder in die Schulen. Dort gibt es zum zweiten Mal Stress, weil sie zu spät zum Unterricht kommen. Die Eltern sind sauer, doch die Antworten des Beförderungsunternehmens sind unbefriedigend. Nun hat Josef Brandner, geschäftsführender Gesellschafter von BBS Brandner, erklärt, warum es zu Ausfällen kam.

