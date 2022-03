Schulung für ehrenamtliche Deutsch-Lehrkräfte an der Volkshochschule Günzburg

An der Vhs Günzburg bietet das Landratsamt eine Schulung für Ehrenamtliche an, die Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine die deutsche Sprache beibringen wollen.

Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Um sich in Deutschland besser zurechtzufinden, ist es für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine wichtig, dass sie schnell die deutsche Sprache erlernen. Nun bietet das Landratsamt Günzburg in Kooperation mit der Volkshochschule (Vhs) Günzburg eine Schulung für Engagierte an, die gerne ehrenamtlich Deutschkurse geben möchten. Die Schulung von insgesamt voraussichtlich zehn Unterrichtseinheiten, wird am Freitagnachmittag, 1. April, und am Samstagnachmittag, 2. April, stattfinden.

„Im Rahmen dieser Schulung möchten wir den Ehrenamtlichen einen Basis-Werkzeugkasten für die Durchführung von ehrenamtlichen Deutschkursen an die Hand geben. Erfahrene Deutschlehrkräfte der Vhs erarbeiten derzeit ein entsprechendes Konzept. Den Ehrenamtlichen werden in der Schulung notwendiges Handwerkszeug sowie Tipps vermittelt werden, die sie bei den Kursen unterstützen“, erläutert Vhs-Leiterin Petra Demmel die Idee. Die Teilnehmenden erhalten grundlegende Informationen, was es bei der Vermittlung von Deutschkenntnissen zu beachten gibt und wie sie dabei am besten vorgehen können.

Ehrenamtliche Lehrkräfte werden im Landkreis Günzburg gesucht

Durch dieses Schulungs- und Unterstützungsangebot sollen die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Günzburg dazu ermutigt werden, geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer beim Lernen der deutschen Sprache zu unterstützen. „Ein allererster Schritt, um sich in Deutschland zurechtfinden zu können, ist der grundlegende Erwerb von Sprachkenntnissen. Damit dies gelingt, benötigen wir neben dem regulären Sprachkursangebot der Volkshochschulen und anderer Integrationskursträger auch die Unterstützung von Ehrenamtlichen. Ich hoffe, dass wir durch ehrenamtliches Engagement schnell und unkompliziert in vielen verschiedenen Kommunen im Landkreis Günzburg und natürlich auch in der Nähe der Notunterkünfte niederschwellige Deutschkurse durchführen können. Direkt vor Ort, wo die Menschen untergebracht sind,“ erläutert Ramona Beck, Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte.

Zusätzlich zur Schulung werden die Ehrenamtlichen weiter von Mitarbeitenden des Landratsamtes begleitet. Geplant sind in regelmäßigen Abständen auch Austauschtreffen für die Ehrenamtlichen, die Sprachkurse durchführen. Dabei können sie sich über die Erfahrungen, Erfolgsfaktoren und Herausforderungen bei der Sprachförderung austauschen.

Interessierte, die gerne ehrenamtlich Deutschkurse anbieten würden und Interesse haben, an der Multiplikatorenschulung der Vhs Günzburg teilzunehmen, melden sich bei der Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte, Ramona Beck. Sie steht auch für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Kontakt per E-Mail: r.beck@landkreis-guenzburg.de (AZ)