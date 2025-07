Schulweghelfer sind „Herzstück einer sicheren Schulumgebung“

Egal ob bei Hitze, Regen oder Schnee – die Begleitung der Schüler im Straßenverkehr ist ein wichtiger Dienst. Im Rahmen eines gemeinsamen Essens dankten Stadt, Polizeiinspektion und Kreisverkehrswacht Günzburg den Schulweghelfern für ihr Engagement. „Mit Ihrem Einsatz machen Sie den Schulweg für unsere Kinder noch sicherer. Sie sind das Herzstück einer sicheren Schulumgebung und Ihr Engagement zeigt, wie wichtig Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung sind“, bedankte sich Oberbürgermeister Gerhard Jauernig bei den anwesenden Helfern.

Insgesamt 61 Schulweghelfer sind im Stadtgebiet in den Bereichen der Grundschulen Reisensburg und Südost sowie an den Bushaltestellen in Nornheim und Leinheim ehrenamtlich tätig. Ein Dank ging ebenfalls an die Polizeiinspektion Günzburg, vertreten durch Polizeihauptkommissarin Claudia Wecker, und die Kreisverkehrswacht, vertreten durch Dieter Behrends und Thomas Hertkorn. Die Ehrung ist auch ein Zeichen der Wertschätzung für die vielen Stunden, die die Helfer unermüdlich aufbringen, um den Schulweg sicherer zu machen. Die Stadt Günzburg möchte mit dieser Aktion auch andere Bürger ermutigen, sich für das Gemeinwohl und die Sicherheit der Schulkinder zu engagieren. (AZ)