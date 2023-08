Schwabentag 2024: Ganz Schwaben zu Gast in Günzburg

Seit 15 Jahren wechselt der Veranstaltungsort, nächstes Jahr findet er in Günzburg statt. Der Termin für die Open-Air-Veranstaltung steht fest.

Der Termin steht bereits fest: Am 7. September 2024 richtet Günzburg den Schwabentag aus. Der Bezirk Schwaben vergibt die Ausrichtung dieses Tages seit inzwischen 15 Jahren im jährlichen Wechsel an die Stadt mit dem überzeugendsten Konzept. Ziel ist dabei immer, die Vielfalt und Werte des austragenden Ortes über die jeweiligen Stadtgrenzen hinaus bekanntzumachen.

Die Eckpunkte des Schwabentags 2024 sind fix: Am Samstag, 7. September, können Einheimische und Gäste die Vielfalt Günzburgs erleben. Unter dem Motto „Mobilität und Umwelt“ liegt der Schwerpunkt auf Günzburg als Fahrradstadt, in enger Verbindung mit regionalem Tourismus. „Damit stellen wir zwei wichtige Trends in den Mittelpunkt und arbeiten konsequent auf die Fahrradstadt 2025 hin“, teilt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig in einer Pressemitteilung mit.

Das Thema des Schwabentags in Günzburg lautet ‚Nachhaltig. Zukunft. Sichern‘

„Als mobile und umweltbewusste Große Kreisstadt ist Günzburg der passende Partner für den Schwabentag“, hält Bezirkstagspräsident Martin Sailer fest. „Umwelt und Nachhaltigkeit sind uns ein großes Anliegen, weshalb wir als Bezirk viele unserer Aktivitäten im Jahr 2024 unter das Motto ‚Nachhaltig. Zukunft. Sichern‘ stellen. Das Konzept der Stadt Günzburg zum Schwabentag passt da sehr gut.“ Das breit ausgebaute Fahrradnetz in Schwaben ermöglicht nachhaltiges Reisen. Besucherinnen und Besucher erfahren beim Schwabentag unter anderem, welche Reise- und Erholungserlebnisse ihre Region bietet.

An den Details des Programms, das sowohl touristische Angebote, Fahrradtouren als auch ein vielfältiges sportliches wie kulturelles Programm beinhalten soll, feilt derzeit das Team des Kulturamts Günzburg. Ein Highlight wird das mobile Museum im Günzburger Museumshof sein, bei dem historische Fahrräder ausprobiert werden können. Nachwuchsmusikerinnen und -musiker können ihr Talent auf einer Kulturbühne präsentieren und im Vorfeld zum Schwabentag führt eine Radtour zu Sehenswertem nach Günzburg, angereichert mit Wissenswertem, Anekdoten und Musik. Mitmachstationen für Kinder sind ebenso geplant wie eine Genussmeile in der Innenstadt. Auch das Thema Nachhaltigkeit wird kreativ aufgegriffen. (AZ)