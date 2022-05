Schwarzer Mini wird in Günzburg mutwillig zerkratzt

Die Besitzerin eines schwarzen Mini traute in Günzburg ihren Augen nicht, als sie in ihr Auto einsteigen wollte. Unbekannte zerkratzten den Lack.

Vor vollendete Tatsachen wurde die Besitzerin eines schwarzen Minis gestellt, als sie am Montagmorgen in ihr Fahrzeug einsteigen wollte. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Günzburg der Lack ihres dort geparkten Autos von einem bislang unbekannten Täter mutwillig zerkratzt.

Lackschaden in Höhe von mehreren tausend Euro in Günzburg

Der Täter verursachte an dem Fahrzeug einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221-919-0 erbeten. (AZ)