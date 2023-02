Sechs Betrugsversuche mit Schockanrufen und falschen Beamten

Eine ungewöhnliche Häufung von Betrugsversuchen per Telefon registriert die Polizeiinspektion Günzburg. Am Mittwoch sollten sechs Personen betrogen werden.

Sechs verschiedene Betrugsversuche scheiterten am Mittwoch im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Günzburg. Demnach wurden die vermeintlichen Opfer alle telefonisch kontaktiert. Zum einen gaben sich die Täterinnen oder Täter als Polizeibeamte aus und berichteten von Einbrüchen in der Nachbarschaft. Zum Schutz solle der Angerufene seine Daten herausgeben und Wertgegenstände zur Abholung bereithalten. Diese würden dann von der Polizei sicher verwahrt. Andere Angerufene wurden über den sogenannten Schockanruf zur Zahlung von Geld aufgefordert. Der Verwandte habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und könnte nur so vor einer sofortigen Haftstrafe bewahrt werden. Glücklicherweise erkannten alle Angerufenen die Betrugsmaschen, so dass niemandem ein Schaden entstand. (AZ)