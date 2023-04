Sehr gute Noten für die Blasmusik im Günzburger ASM-Bezirk

Bei den Wertungsspielen im Günzburger Forum am Hofgarten schneiden alle 14 teilnehmenden Kapellen mit eindrucksvollen Ergebnissen ab. Weniger als 90 Punkte gab es nie.

Dass sich intensives Proben und detailgenaue Vorbereitung auszahlen, bewiesen alle teilnehmenden Kapellen bei den Wertungsspielen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) im Bezirk Günzburg (das entspricht dem Altlandkreis Günzburg) am vergangenen Samstag. Vom Jugendblasorchester bis zur Stadtkapelle präsentierten die 14 Ensembles eine große musikalische Bandbreite und Klangvielfalt, was von der vierköpfigen Jury, bestehend aus versierten Kapellmeistern von außerhalb des Landkreises, durchgängig mit über 90 von 100 Punkten und damit außerordentlich gut bewertet wurde. Die gespielten Wahl- und Pflichtstücke reichten dabei von Klassikern der Blasmusikliteratur bis hin zu melodischen Raritäten und anspruchsvollen sinfonischen Werken.

Die Ergebnisse der Wertungsspiele 1 / 5 Zurück Vorwärts Grundstufe

Kinderblasmusik der Sing- und Musikschule Ichenhausen 94 Punkte,

Bläserklassen der Realschule Thannhausen 96 Punkte,

Mu'Comers des Musikzentrum Mindeltal 94 Punkte,

Nachwuchsorchester des Musikzentrum Mindeltal 90 Punkte.

Unterstufe

Jugendkapelle der Sing- und Musikschule Ichenhausen 92 Punkte.

Mittelstufe

Jugendkapelle des Musikzentrum Mindeltal 90 Punkte,

Musikkapelle der Geselligen Vereinigung Eintracht Autenried 96 Punkte,

Musikvereinigung der Handschuhmacher Burgau 95 Punkte,

Musikverein Rieden 92 Punkte.

Oberstufe

Musikverein Eintracht Kissendorf 91 Punkte,

Blasmusikverein Jettingen 96 Punkte.

Höchststufe

Jugendblasorchester Marktoberdorf 96 Punkte,

Musikverein 1816 Krumbach 92 Punkte,

Stadtkapelle Günzburg 1992 / Musikverein Fahlheim 91 Punkte.

Die Kapellen mit ihren zusammen knapp 700 Musizierenden traten dabei in verschiedenen Leistungsstufen an und bewiesen den Wertungsrichtern am vergangenen Samstag im Forum am Hofgarten ihr Können. Punktsieger in der Grundstufe mit 96 Punkten wurden die Bläserklassen der Realschule Thannhausen, in der Mittelstufe mit ebenfalls 96 Punkten die Musikkapelle Autenried. In der Oberstufe führte der Blasmusikverein Jettingen mit 96 Punkten und die beste Wertung in der Höchststufe erhielt mit ebenfalls 96 Punkten das Jugendblasorchester Marktoberdorf, das mit Abstand die weiteste Anreise hatte. Die weite Fahrt habe sich auch gelohnt, wie einer der Allgäuer Jungmusiker befand: "Mega, wie das hier klingt. Eine super Akustik!" Und die konnten nicht nur die Musikerinnen und Musiker beim Vortragen ihrer jeweils zwei zu bewertenden Musikstücke genießen, sondern auch die über den Tag verteilt fast 1000 Besucherinnen und Besucher. Beim Auftritt des Projektorchesters aus Stadtkapelle Günzburg und Musikverein Fahlheim mit Dirigent Benedikt Waldmann war das Forum fast komplett gefüllt.

Wertungsspiele: Von der Intonation bis zum musikalischen Gesamteindruck

Jedes einzelne Musikstück wurde von drei Jurymitgliedern in zehn verschiedenen Kategorien, welche von "Intonation und Stimmung" bis zum "musikalischen Gesamteindruck" reichten, mit jeweils maximal zehn Punkten bewertet. Vom Publikum gab es als extra Belohnung langen, teilweise tosenden Applaus. Der vierte Juror war nicht arbeitslos, sondern besprach das Resultat mit dem Blasorchester, das zuvor auf der Bühne war. Die "Zensuren" des öffentlichen Vorspielens waren für alle sichtbar. Insgesamt 60 Einzelnoten, die jede Kapelle bekommen hat (drei Wertungsrichter, die in zehn Kategorien ihre Punktzahlen hochhielten – und das bei zwei durch die Vortragenden ausgewählten Stücke) wurden auf die große Leinwand im Forum übertragen. Die Software tat ein Übriges: Nach der letzten Eingabe war einen Wimpernschlag später die Gesamtnote errechnet.

Der Blasmusikverein Jettingen mit Dirigent Christian Weng hat in der Oberstufe mit 96 Punkten das beste Resultat erzielt. Foto: Conni Stöckle

Dass die intensive Probenarbeit aber nicht nur zu den beachtlichen Wettbewerbsergebnissen führte, bestätigte Juryvorsitzender Josef Langenwalder: "Für die an Wertungsspielen teilnehmenden Kapellen gilt: Der Weg ist das Ziel. Was Kapellen bei der Vorbereitung zum Tag der Wertungsspiele erarbeiten, wirkt sich enorm positiv auf ihre musikalische Leistungsfähigkeit insgesamt aus. Deshalb stellen Wertungsspiele neben dem besonderen Einzelevent auch einen antreibenden Qualitätsmotor für die gesamte musikalische Arbeit der Vereine dar." Ein besonderes Lob hatte die Jury für den Bezirksvorstand mit den Chef-Organisatoren der Wertungsspiele, Michael Fritz und Christian Weng, parat: "Die sorgfältige Vorbereitung und perfekte Durchführung suchen ihresgleichen."

Ehrenamtliche machen's im ASM-Bezirk Günzburg möglich

Bezirksvorsitzender Robert Strobel, der diesen Wettbewerbstag moderierte, dankte am Ende der fast zehnstündigen Wertungsspiele allen 25 Ehrenamtlichen des ASM-Bezirksvorstands und dem Musikverein Wasserburg. Ohne diesen tatkräftigen Einsatz hätte "unseren Kapellen dieses bereichernde Erlebnis nicht geboten werden können." Und auch die Fans im Forum hätten keinen musikalischen Hochgenuss zum Nulltarif erlebt. (AZ)