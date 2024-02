Günzburg

12:37 Uhr

Sein Autoscooter war bei den Günzburgern beliebt: Trauer um Rudolf Hammerdinger

Rudolf Hammerdinger lagen sein Heimatort Denzingen (unser Bild zeigt ihn beim Sühnekreuzu) und die Menschen hier am Herzen. Jetzt ist er im Alter von 89 Jahren gestorben.

Plus Im Alter von 89 Jahren ist der ehemalige Ortssprecher von Denzingen gestorben. Das Wohl seiner Mitmenschen in Günzburg lag ihm immer am Herzen.

Von Claudia Jahn

Rudolf Hammerdinger, ein Günzburger Urgestein, ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Der ehemalige Ortssprecher von Denzingen (2002 bis 2005) war Zeit seines Lebens ein engagierter und positiv denkender Mensch, der sich auch von heftigen Schicksalsschlägen nie entmutigen ließ.

„Rudi Hammerdinger war ein Bürger, dem das Wohl seiner Mitmenschen sehr am Herzen lag. Durch seine anpackende und pragmatische Art fand er häufig schnelle Antworten auf komplizierte Fragen“ – mit diesen Worten würdigte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig die langjährige Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Ortssprecher, die auch nach dessen Umzug nach Wasserburg und dem damit verbundenen Ausscheiden aus dem Amt des Ortssprechers nie beendet wurde. Der bis ganz zum Schluss relativ rüstige und geistig hellwache Senior suchte später auch als Mitglied des Seniorenbeirats immer wieder das Gespräch mit dem Stadtoberhaupt.

