Günzburg

Seit Wochen ist ein Aufzug in einer betreuten Wohnanlage in Günzburg defekt

Alles Drücken hilft nicht: Seit 1. September ist der Aufzug in der betreuten Wohnanlage in der Belvederestraße 12D in Günzburg defekt.

Plus Starke Einschränkungen haben Bewohner einer betreuten Wohnanlage in Günzburg: Seit mehr als zwei Wochen ist der Aufzug defekt. Nun sind manche Mieter hilflos.

Ein Aufzug im Haus ist für Bewohner höherer Stockwerke eine feine Sache. Die schweren Einkaufstaschen oder der Kinderwagen lassen sich so leicht transportieren. Für ältere Menschen oder mit körperlichen Einschränkungen ist ein Aufzug ein wesentliches Kriterium bei der Wohnungswahl. In Einrichtungen für betreutes Wohnen ist das Hilfsmittel ein Muss. Doch in Günzburg sind Mieter einer betreuten Wohnanlage seit über zwei Wochen recht hilflos: Der Aufzug ist defekt, weil Ersatzteile fehlen. Nun kommt Bewegung in die Angelegenheit.

