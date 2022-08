Selbst gebastelte Böller bringen junge Männer vor den Jugendrichter

Plus Zwei Jugendliche haben sich vor dem Amtsgericht Günzburg zu verantworten, weil sie an Silvester mit Schusswaffen, Munition und illegalen Krachern hantierten.

Das hätte im wahrsten Sinne des Wortes ganz schlimm ins Auge gehen können: In der Silvesternacht zu diesem Jahr erwischte die Polizei fünf junge Männer mit 204 selbst gebastelten Böllern, drei Schreckschusspistolen und Munition im Auto. Einer der Sprengkörper war kurz zuvor nahe dem Streifenwagen explodiert. Für die beiden Haupttäter hatte der leichtsinnige Umgang mit der verbotenen Pyrotechnik teure juristische Folgen.