Günzburg

Selfies mit Söder: Ministerpräsident am Muttertag in Günzburg

Ein Selfie mit Markus Söder - diesen Wunsch erfüllten sich viele Besucher beim politischen Frühschoppen am Muttertag in Wasserburg mit dem Ministerpräsidenten.

Plus Mit dem Auftritt des Ministerpräsidenten klingt das Günzburger Frühlingsfest aus. Wie der Besuch ablief - und warum Söder nun doch kein Schoko-Ei dabeihatte.

Von Rebekka Jakob

Gerade ist Markus Söder ins Auto gestiegen, die Kolonne des Ministerpräsidenten macht sich auf den Weg zum nächsten Termin. Draußen atmen diejenigen, die ihn zum Fahrzeug begleitet haben, tief durch. Man sieht Philipp Rauner die Freude an, alles ist glattgegangen - doppelt glatt aus seiner Sicht sogar. Für den Vorsitzenden des TSV Wasserburg kann jetzt das fünftägige Fest zum 100-jährigen Bestehen so langsam ausklingen, das in den vergangenen Tagen stattgefunden hat. Und für den Ortsvorsitzenden der CSU Günzburg - denn dieses Amt bekleidet Rauner ebenfalls - ist zugleich auch der große Wahlkampftermin im Vorfeld der Europawahl geschafft.

Und Markus Söder? Der hat wie gewohnt abgeliefert. Frisch zurück von seiner Italien-Reise, bei der er mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni Handynummern ausgetauscht und bei einer Audienz Papst Franziskus ein Amulett aus Augsburg überreicht hatte, gibt er am Muttertag den Landesvater. Einzug ins Festzelt zum Bayerischen Defiliermarsch, Händeschütteln, Anstoßen über dem Biertisch mit Landrat Hans Reichhart, Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, der Landtagsabgeordneten Jenny Schack, dem mit seiner ganzen Familie angereisten Bundestagsabgeordneten Alexander Engelhard und dem Europaabgeordneten Markus Ferber, alles spricht eine fröhliche, volksnahe Sprache.

