Wenn Essen Schmerzen verursacht: Günzburgerin litt unter seltener Krankheit

Die Günzburger Autorin Susanne H. schreibt in ihrem Buch "Bananen retteten mein Leben" über eine seltene Erkrankung, die viele Ärzte nicht entdeckt haben.

Plus Susanne H. hat eine seltene Erkrankung, die jahrelang unentdeckt blieb. Sie magerte ab und musste ihren Job kündigen. Die 52-Jährige schrieb sogar einen Abschiedsbrief.

Von Michael Lindner

Wer Susanne H. das erste Mal sieht, ahnt nicht, welch lange Leidenszeit sie hinter sich hat. Die 52-Jährige ist fröhlich, lacht viel und gerne. Sie achtet auf ihr Äußeres und spricht über ihre Familie, ihre Freunde, ihr Leben in Günzburg und den USA und über gutes Essen – Dampfnudeln kann und will sie beispielsweise nicht widerstehen. Aber sie spricht auch über ihre schwere Erkrankung. Eine Krankheit, die sie an den Rand ihrer Kräfte gebracht hat. Eine Krankheit, die sie über fast 30 Jahre begleitet hat und die fast genauso lange unentdeckt blieb. Eine Krankheit, die sie als „einmal Hölle und zurück“ bezeichnet und sie auf 43 Kilogramm abmagern ließ. Inzwischen hat Susanne H. ein Buch über ihren schweren Weg zurück ins Leben geschrieben.

