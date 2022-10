Seniorengemeinschaft bekommt die Silberdistel überreicht

Die Seniorengemeinschaft Günzburg springt ein, wenn ältere Menschen Hilfe benötigen. Die Helfer haben unzählige Einsatzstunden geleistet. Jetzt erhalten sie verspätet die Auszeichnung.

Viele Senioren sind heute gezwungen, ihr gewohntes Zuhause aufzugeben und ins Heim zu gehen. Genau das möchte die Seniorengemeinschaft verhindern: Die Mitglieder des Vereins helfen älteren Menschen dabei, dass sie so lange wie möglich selbstständig und in der vertrauten Umgebung bleiben können, indem sie in Notlagen eine schnelle und unbürokratische Hilfe geben. Für dieses besondere gesellschaftliche Engagement wurde Vereinsgründerin Waltraud Stricker im vergangenen Jahr stellvertretend für den gesamten Verein mit der Silberdistel unserer Zeitung ausgezeichnet. Wegen der Corona-Pandemie konnte die Auszeichnung erst jetzt persönlich übergeben werden.

Die inzwischen 75-Jährige hat den Verein im Oktober 2014 ins Leben gerufen und hielt die Fäden bis zum vergangenen Jahr in der Hand. Dann gab sie den Vorsitz an Wolfgang Mayer ab. Ihre Leistung sei gering, betont sie stets, die Hauptarbeit würden die Helfer im Hintergrund machen. "Die Menschen, die draußen vor Ort sind, sind das eigentliche Gesicht des Vereins. Alleine könnte ich nichts ausrichten", sagte sie bescheiden und brachte deshalb zum Termin in der Redaktion unserer Zeitung drei Helferinnen mit. Margit Stern und Inge Klein sind von Beginn an dabei und unterstützen Senioren, sei es, um sie zum Arzt, zu Behörden oder zum Einkaufen zu begleiten oder sie beim Erledigen der Post und beim Ausfüllen von Formularen zu unterstützen. Mitte in der Corona-Pandemie im Jahr 2020 ist Doris Noack dem Verein beigetreten. Es gebe für sie nichts Besseres als zu helfen.

Hilfsbedürftigkeit der Senioren im Landkreis Günzburg ist groß

Im Fokus der Seniorengemeinschaft steht die gegenseitige Hilfe. Und die Hilfsbedürftigkeit der Senioren im Landkreis ist groß, hat sich im Lauf der Jahre gezeigt. Seit der Vereinsgründung sind gute 14.000 Einsatzstunden zusammengekommen. Unter den knapp 400 Mitgliedern befinden sich jedoch kaum Jüngere, der Altersdurchschnitt liegt um die 70 Jahre. Zupackende Hände fehlen inzwischen, der neue Vorsitzende Wolfgang Mayer versucht mittels Flyern so viel Werbung wie möglich zu machen. Die Strukturen sollen ausgebaut und auch auf den südlichen Landkreis ausgeweitet werden. "Wir könnten noch ein paar Helfer mehr gut gebrauchen", betont er.

Seniorengemeinschaft, die für ihr Engagement nun die Silberdistel unserer Zeitung erhalten hat. Das Foto zeigt (von links) die Helferinnen Doris Noack und Margit Stern, die ehemalige Vorsitzende Waltraud Stricker, Helferin Inge Klein, Redakteurin Heike Schreiber und den neuen Vereinsvorsitzenden Wolfgang Mayer.