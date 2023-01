Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Ein augenscheinlich höflicher Mann hält einer älteren Frau die Ladentür auf. Kurz darauf bemerkt sie, dass ihr Geldbeutel fehlt.

Ein dreister Diebstahl passierte einer Seniorin am vergangenen Freitag gegen 17.45 Uhr beim Einkaufen. Laut Polizei war die ältere Frau in der Reindlstraße in Günzburg unterwegs. Da sie schlecht zu Fuß war und Schwierigkeiten hatte, eine Ladentür zu öffnen, hielt ihr diese ein Mann auf. Kurz darauf bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel fehlte, den sie in ihre Jackentasche gesteckt hatte.

Aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs geht die Polizei davon aus, dass der augenscheinlich so zuvorkommende Mann ihr den Geldbeutel gestohlen hatte. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. Der Schaden des Diebstahls beläuft sich auf etwa 40 Euro. (AZ)