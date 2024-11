Sexuelle Belästigung einer 15-Jährigen: Polizei sucht Zeugen

Eine bislang unbekannte männliche Person soll am Dienstag gegen 16.10 Uhr eine 15-Jährige im Bereich der Maria-Theresia-Straße belästigt haben. Das berichtet die Günzburger Polizei. Die Geschädigte befand sich an der Treppe eines Verbrauchermarktes, als eine männliche Person sie zunächst unvermittelt im Brustbereich anfasste. Zudem soll der Täter die Geschädigte am Gesäß berührt haben. Nach Angaben der Beamten konnte sich die 15-Jährige mit einem Fußtritt vom unbekannten Täter entfernen und die Polizei verständigen. Die 15-Jährige beschrieb den Mann als etwa 25 Jahre alt, 180 cm groß und schlank. Er trug eine graue Winterjacke und Jeans. Weitere Hinweise zur Identität des Mannes liegen der Polizei bislang nicht vor. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder der Täterperson geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221 919-0 zu melden. (AZ)

