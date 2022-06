Sexuelle Belästigungen und Gewalt auf dem Guntiafest

Körperverletzung, Begrapschen und Diebstahl – auch das gab es beim Guntiafest am Wochenende in Günzburg. Die Polizei ermittelt gegen den Karussellbetreiber.

Am Wochenende haben Tausende Besucherinnen und Besucher beim Guntiafest in der Günzburger Altstadt gelacht, gefeiert und getanzt. Doch es gab auch einige Zwischenfälle, die das ausgelassene Feiern trübten. Die Polizeiinspektion Günzburg berichtet unter anderem von mehreren sexuellen Belästigungen.

Am Sonntag soll es während des Guntiafestes gegen ein Uhr in der Rathausgasse zu einer sexuellen Belästigung einer 35-Jährigen gekommen sein. Wie die Beamtinnen und Beamten berichten, begrapschte ein offensichtlich alkoholisierter 25-Jähriger die Geschädigte mit der flachen Hand oberhalb der Kleidung unsittlich. Gegen den 25-Jährigen leiteten die hinzugezogenen Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der sexuellen Belästigung ein.

Polizei Günzburg ermittelt wegen weiterer Belästigungen beim Guntiafest

Im Bereich einer aufgestellten Toilettenanlage kam es gegen ein Uhr ebenfalls zu einer sexuellen Belästigung. Ein 41-Jähriger fasste laut Angaben der Polizei einem 21-Jährigen an das Gesäß. Zudem wurden eine 26-Jährige und eine 22-Jährige von dem 41-Jährigen und einem weiteren 48-jährigen Tatverdächtigen beleidigt. Im Zusammenhang mit dem beschriebenen Vorfall soll laut Zeugen eine derzeit noch unbekannte Frau ebenfalls begrapscht worden sein. "Zur Klärung des Sachverhaltes sind noch weitere umfangreiche Ermittlungen erforderlich", berichtet die Inspektion weiter. Zudem wird die bislang unbekannte Geschädigte gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen.

Ebenfalls am Sonntag, etwa gegen drei Uhr, wurde ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes von einem stark alkoholisierten 32-jährigen Gast auf dem Guntiafest verbal bedroht. Gegen den Tatverdächtigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Bedrohung ein.

Das traditionelle Stadtfest gibt es seit 1977. Bei Sommerwetter wird die Günzburger Altstadt zur Partymeile. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Geldbeutel einer Standmitarbeiterin in der Hofgasse gestohlen

Ärgerlich verlief das Guntiafest auch für eine Mitarbeiterin an einem Stand in der Hofgasse. Während der Feierlichkeiten am vergangenen Samstag in der Zeit zwischen 18 und 23.45 Uhr wurde der Frau laut Polizeibericht der Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen. Der Geldbeutel wurde zwar wieder gefunden, jedoch ohne das ursprünglich enthaltene Bargeld. Auch hier werden Zeuginnen und Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden.

Und nicht nur in den Abend- und Nachtstunden ist es am Wochenende zu Polizeieinsätzen gekommen. Am frühen Samstagnachmittag spielten zwei zehnjährige Jungen auf dem Marktplatz an einem dort aufgestellten Karussell. Dieses war jedoch noch nicht in Betrieb. Als der 73-jährige Betreiber zu seinem Karussell kam und die beiden Buben sah, schlug er einem der beiden leicht mit der flachen Hand auf den Hinterkopf. So berichtet es die Polizei. Gegen den Betreiber leiteten die Beamtinnen und Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Körperverletzung ein. Zur genauen Klärung des Sachverhaltes sind noch weitere Ermittlungen erforderlich. (AZ)