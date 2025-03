Shoppen bis 22 Uhr: Das ist bei der ersten Frühlingsnacht geboten

Zum ersten Mal findet die „Günzburger Frühlingsnacht“ statt, und zwar am Donnerstag, 3. April 2025. Diese neue Veranstaltung soll ein besonderes Einkaufserlebnis mit kulinarischen Genüssen und musikalischer Unterhaltung vereinen. Organisiert wird sie von der Cityinitiative Günzburg.

Ab 18 Uhr erwartet die Besucher auf dem Marktplatz eine Auswahl an Foodtrucks mit abwechslungsreichen Speisen und Getränken. Für die musikalische Untermalung sorgt die Musikschule Günzburg mit verschiedenen Live-Acts, die in der Innenstadt unterwegs sein werden. Die teilnehmenden Einzelhändler dürfen bis 22 Uhr geöffnet bleiben und bieten ihren Kunden besondere Aktionen sowie ein Sortiment an Frühlings- und Osterwaren.

Neben dem erweiterten Einkaufserlebnis auf der Frühlingsnacht wird es auf dem Marktplatz zusätzlich eine Autoshow lokaler Autohändler geben. Diese präsentieren eine Auswahl ihrer aktuellen Modelle und laden zum Entdecken und Informieren ein.

Weitere Informationen gibt es unter www.wir-in-guenzburg.de/fruehlingsnacht. (AZ)