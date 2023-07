Sicherheitstraining mit Pedelec für Senioren in Günzburg

Immer wieder kommt es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Günzburg zu Verkehrsunfällen mit Menschen über 65. Die Polizei bietet jetzt ihre Hilfe an.

Im Jahr 2022 ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Günzburg 119 Verkehrsunfälle mit Menschen über 65 Jahren. 20 Senioren waren mit einem Pedelec oder Fahrrad unterwegs, 70 Prozent der Beteiligten stürzten alleinbeteiligt mir ihrem Fahrzeug und zogen sich hierbei teilweise schwere Verletzungen zu. Die neue Form der Fortbewegung mit Pedelecs bringt durch höhere Geschwindigkeiten und das zusätzliche Gewicht auch neue Problemstellungen in vielen Verkehrssituationen. Deswegen bietet die Polizeiinspektion Günzburg am Mittwoch, 9. August, von 17 bis 19 Uhr ein Fahrsicherheitstraining für Senioren an. Die Teilnehmer werden auf immer wieder auftretende Gefahren hingewiesen und sensibilisiert. Zur Verbesserung der Handlungssicherheit kann im Innenhof der Polizei mit dem eigenen Pedelec ein Parcours durchfahren werden. Teilnehmer müssen ihr eigenes Pedelec sowie einen Fahrradhelm mitbringen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb ist eine vorherige Anmeldung bei der PI Günzburg unter 08221/919-0 erforderlich. (AZ)