Sie arbeiten an Heiligabend: Polizistin, Pflegerin und Ordensfrau erzählen

Von Claudia Jahn - vor 57 Min.

Auch wenn an Heiligabend viele daheim sind, braucht es Menschen, die arbeiten. Wie unterschiedlich Weihnachten im Kreis Günzburg erlebt und gefeiert wird.

Weihnachten, das Fest der Liebe ist für alle Familien ein Höhepunkt im Jahr. Die Läden haben ab dem Nachmittag des Heiligen Abend geschlossen, und die Hektik des pulsierenden Alltags, der viele Menschen im Dauerstress hält, ruht während der Festtage. Es ist Zeit zum Innehalten, Zeit für festliche Stimmung und Gemeinsamkeit mit der Familie oder mit Freunden. Wenngleich für die meisten das Alltagsleben in einen Ruhemodus fällt, so gibt es Menschen, die auch an diesen Tagen ihren Dienst tun. Sie leisten Hilfe, wann immer diese benötigt wird – im Krankenhaus oder bei der Polizei gibt es keine Betriebsruhe während der Feiertage.

