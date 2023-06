Günzburg

Sie geben bei der Landesgartenschau in Günzburg die Richtung vor

Plus An der Spitze der GmbH für die Landesgartenschau 2029 stehen zwei Frauen: Kulturamtsleiterin Karin Scheuermann und Claudia Knoll aus Memmingen.

Von Michael Lindner

Eine GmbH kümmert sich in den nächsten Monaten und Jahren um die Landesgartenschau 2029 in Günzburg. Am Dienstag wurde offiziell verkündet, wer an der Spitze der gemeinnützigen Landesgartenschau Günzburg 2029 GmbH steht. Es sind Karin Scheuermann und Claudia Knoll.

Es ist üblich, dass es bei Landesgartenschauen zwei Geschäftsführer gibt - ein Posten wird von der auszutragenden Kommune gestellt, der andere wird von der Bayerischen Landesgartenschau GmbH gestellt. Eine der beiden Geschäftsführerinnen ist Karin Scheuermann, die in Günzburg alles andere als eine Unbekannte ist. Sie ist seit Juli 2018 Leiterin des Kulturamtes der Stadt und des Kultur- und Tagungszentrums „Forum am Hofgarten“. Drei Jahre hatte die studierte Kulturmanagerin bei der Sammlung Alison und Peter W. Klein in Eberdingen-Nussdorf nahe Stuttgart gearbeitet. Außerdem organisierte sie unter anderem in Waiblingen die baden-württembergischen Heimattage und in Ludwigsburg das Stadtjubiläum, bevor sie vor fünf Jahren die Stelle als Kulturamtsleiterin annahm. Seitdem hat sie vieles bewirkt, unter anderem wurde vergangenes Jahr erstmals die Günzburger Kulturnacht ins Leben gerufen - die nun alle zwei Jahre stattfindet.

