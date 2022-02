Sie ist die erste Wertebotschafterin der Realschule in Günzburg

Plus Teodora Rajakovac ist die erste Wertebotschafterin der Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg. Wie sie dazu kam und welche Aufgaben die 17-Jährige hat.

Plakataktionen, eigene kleine Filme produzieren, Ausflüge und ein Sommerfest: Teodora Rajakovac hat ambitionierte Pläne. Sie ist eine von 27 Schülerinnen und Schülern aus Schwaben, die im Rahmen der Initiative "Werte machen Schule" die Ausbildung zur Wertebotschafterin erhalten hat; die 17-Jährige ist damit auch die erste an der Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg. Und das, obwohl sie anfangs nicht einmal wusste, worum es geht: "Ich war sofort dabei!"