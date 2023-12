Sie ist die Nierenpatientin der ersten Stunde

Heidrun Mayer wird seit 40 Jahren im Nierenzentrum Günzburg behandelt. Seitdem ist das Team vor Ort, um sich um nierenkranke Patientinnen und Patienten zu kümmern.

Im Jahr 1982 führte eine Autoimmunerkrankung dazu, dass die Nieren von Heidrun Mayer versagten. Die damals 20-Jährige erhielt ihre erste Dialyse. Dreimal wöchentlich fuhr die Burgauerin nach Augsburg zur Behandlung. Im Januar 1983 wechselte sie in das neu eröffnete KfH-Nierenzentrum Günzburg und wird seitdem dort betreut. „Das war eine große Erleichterung für mich“, erinnert sie sich. Denn die zeitaufwändigen Dialysebehandlungen konnte sie deutlich wohnortnäher durchführen. 1986 erhielt sie eine postmortale Nierenspende und konnte die folgenden 35 Jahre damit ein weitgehend normales Leben führen.

„Ich war berufstätig, machte Sport und habe sogar ein altes Häuschen in Burgau renoviert“, berichtet Mayer. In dieser Zeit ging sie lediglich zu den regelmäßigen Kontrolluntersuchungen zu ihrem behandelnden Nephrologen, dem leitenden Arzt des KfH-Nierenzentrums Günzburg, Dr. med. Hartmut Winter. Vor zwei Jahren stellte die Spenderniere ihre Arbeit ein, so dass Heidrun Mayer wieder zur Dialysebehandlung geht. Davon lässt sich die heute 62-Jährige aber nicht unterkriegen: „Ich stehe immer wieder auf“, berichtet sie. Mittlerweile steht sie auch wieder auf der Warteliste für eine Nierentransplantation.

Nierenzentrum startete 1983 in Räumen der Klinik Günzburg

„Viele Patientinnen und Patienten in unserem Zentrum kennen und behandeln wir seit vielen Jahren mit der Dialyse oder auch im Rahmen der regelmäßigen Kontrolluntersuchungen nach einer Nierentransplantation“, berichtet Hartmut Winter. Da entwickle sich über die lange Zeit eine besondere Beziehung. Als „Patientin der ersten Stunde“ dankte Winter seiner langjährigen Patientin Heidrun Mayer anlässlich des KfH-Jubiläums im Namen des gesamten Teams.

Das KfH-Nierenzentrum nahm im Jahr 1983 zunächst in den Räumlichkeiten in der Klinik Günzburg mit damals 16 Dialyseplätzen seinen Betrieb auf. Im April 1997 erfolgte der Umzug in einen eigenen Neubau auf dem Gelände des Klinikums mit insgesamt 34 Behandlungsplätzen und Räumlichkeiten für die nephrologische Sprechstunde. Neben der Dialysebehandlung im Nierenzentrum betreut das Team auch Heimdialysepatientinnen und ‐patienten, so dass diese ihre Behandlung zu Hause selbstständig durchführen können.

Die Prävention und Früherkennung chronischer Nierenfunktionsstörungen sowie möglicher Folgeerkrankungen steht im Mittelpunkt der nephrologischen Sprechstunde sowie auch die Nachbetreuung nierentransplantierter Menschen. Neben Hartmut Winter gehört seit 15. Oktober auch Dr. med. Markus Schüler zum ärztlichen Team. (AZ)

