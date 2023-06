Sie wollten beide Grün haben, dann kracht es auf Günzburger Kreuzung

War es ein technischer Defekt, oder hat sich da einer der Unfallbeteiligten "vertan"? Zwei Autos krachen in Günzburg ineinander. Beide wollen "Grün" gehabt haben.

Auf der Kreuzung der Krankenhausstraße mit der Kapuzinermauer hat es am Mittwochvormittag gekracht. Beide Autofahrer wollten laut Polizeiangaben den Kreuzungsbereich passieren, doch dann kam es zum Zusammenstoß. Es entstanden Sachschäden in Höhe von rund 8.000 Euro. Zudem klagten die Beteiligten anschließend über Schmerzen und wurden durch den Rettungsdienst in Augenschein genommen. Eine Mitnahme in ein Krankenhaus war allerdings nicht notwendig.

Was war mit der Ampel? Die Polizei sucht Zeugen

Obwohl eine Ampel den Verkehr regelt, kam es zum Zusammenstoß. Sowohl der 63-jährige Fahrer des silbernen Ford Mondeo, wie auch die 42-jährige Fahrerin eines grauen BMW gaben vor den Beamten an, dass die Ampel für ihre Fahrtrichtung auf Grün zeigte. Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben und zur Klärung der Ampelschaltung Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190 in Verbindung zu setze. (AZ)