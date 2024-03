Sieben E-Mails auf Französisch: Frau wird erpresst

Eine Frau erhält mysteriöse E-Mails, darunter eine Drohung. Außerdem scheint ein App-Account gehackt worden zu sein.

Eine 44-Jährige hat Anzeige bei der Polizei Günzburg erstattet, nachdem sie Opfer eines Erpressungsversuches geworden ist. Laut der Polizei hätte die Frau am Donnerstagmorgen in ihrem E-Mail-Postfach sieben E-Mails in französischer Sprache vorgefunden, worüber sie sich gewundert hatte. In einer weiteren, jedoch auf Deutsch verfassten E-Mail wurde sie aufgefordert, einen Geldbetrag in Bitcoin zu senden, da ansonsten Bilder von ihr veröffentlicht werden würden. Als sie sich anschließend in einer App einloggen wollte, stellte sie fest, dass in dem Account dieser App die E-Mail-Adresse verändert worden und der angegebene Standort auf eine französische Stadt geändert worden war. Sie versuchte daraufhin die App zu löschen, was jedoch nicht funktionierte. Die Polizeiinspektion Günzburg hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. (AZ)