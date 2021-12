Günzburg

vor 37 Min.

Silvester und Corona: So ist die Lage im Tierheim in Günzburg

Plus Das Tierheim Arche Noah in Günzburg bietet auch eine Pension an. Wie voll es derzeit dort und im Tierheim ist und welche Auswirkungen die Corona-Maßnahmen haben.

Von Julia Greif

Im Tierheim Arche Noah in Günzburg ist es am Mittwochvormittag ruhig. Nur der gelbe Kanarienvogel Kanari flattert im Käfig auf dem Gang herum und trällert vor sich hin. Die Leiterin des Tierheims, Laura Waschek, geht in den Raum nebenan und begrüßt ihre Kätzchen. Das Katzenweibchen Ashley ist ein halbes Jahr alt und sehr anschmiegsam: Kaum hat Waschek die Tür geöffnet, streift sie an ihren Beinen entlang und lässt sich allzu gern in den Arm nehmen.

