Sitzbänke im Hofgarten wurden erneuert

Spaziergängern im Hofgarten sind sie vielleicht schon aufgefallen: die neuen Sitzgelegenheiten, die der Günzburger Bauhof dort installiert hat. Hans Kaltenecker bedankte sich im Rahmen der jüngsten Stadtratssitzung dafür, dass der entsprechende Antrag seiner UWB-Fraktion vom September 2023 umgesetzt wurde. Damals hatte der UWB die Erneuerung und Modernisierung der Sitzgelegenheiten beantragt, weil diese im Laufe der Jahre verrostet oder sogar unbrauchbar geworden sind.

Icon Vergrößern So sahen die Sitzgelegenheiten vorher aus. Foto: Hans Kaltenecker Icon Schließen Schließen So sahen die Sitzgelegenheiten vorher aus. Foto: Hans Kaltenecker

„Sie waren zuletzt in einem miserablen Zustand“, so der Fraktionsvorsitzende. Nun fand der Austausch der Sitzgelegenheiten statt. Bänke aus Holz laden nun wieder zum Verweilen ein. Um die Plätze an den Lauben sauber zu halten, hatte die UWB das Aufstellen weiterer Mülleimer und Aschenbecher angeregt. „Vielleicht kommt das ja noch. Es wäre wünschenswert“, so Kaltenecker. Zugleich wies die Fraktion auf die kommende „Aktion saubere Stadt“ hin. Der Wunsch: Alle Stadtteile sollen mitmachen und das Thema beim nächsten Runden Tisch der Vereine nochmal ins Gedächtnis gerufen werden.

UWB-Ratsmitglied Ferdinand Munk hatte zu diesem Thema noch einen Vorschlag in die Sitzung mitgebracht. In anderen Kommunen gäbe es bereits ein Müllsünder-Telefon, bei dem Bürgerinnen und Bürger anrufen können, wenn sie Verschmutzungen und Ablagerungen von Müll entdecken. „Wir müssen Müllsünder direkt ansprechen, dürfen da nicht wegschauen“, forderte Munk. (rjk)