Smartphones im Wert von 70.000 Euro geklaut: Prozess platzt erneut

Plus Ein 35-jähriger Kurierfahrer aus dem Landkreis Günzburg ist wegen Diebstahls angeklagt. Der Prozess platzt drei Mal, immer aus unterschiedlichem Grund.

Es geht um einiges für einen 35-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis Günzburg: Dem Mann droht eine mehrjährige Gefängnisstrafe, weil er sich innerhalb von zwei Jahren einige Dutzend hochwertiger Mobiltelefone angeeignet haben soll. Aber die Verhandlung gegen den Angeklagten beim Günzburger Schöffengericht platzte zum wiederholten Mal.