Smartwatch einer Schülerin in Günzburg unerlaubt eingesteckt

Eine Grundschülerin hat am Freitag ihre Smartwatch verloren. Jetzt konnte die Polizei ermitteln, dass ein unbekannter Finder diese eingesteckt hat.

Eine Schülerin hat laut Polizeibericht am vergangenen Freitag im Zeitraum zwischen sieben und zwölf Uhr in der Grundschule „Auf der Bleiche“ ihre Smartwatch verloren. Zwischenzeitlich konnte ermittelt werden, dass ein derzeit unbekannter Finder die Smartwatch wohl aufgefunden und widerrechtlich in Besitz genommen hat. Zeugenhinweise sollen an die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190, gerichtet werden. (AZ)