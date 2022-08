Günzburg

17:00 Uhr

So erlebten Rettungskräfte den Einsatz beim Achterbahn-Unfall im Legoland

Plus Wenige Minuten nach dem Achterbahn-Unfall im Legoland stand ein Großaufgebot von Rettungskräften auf dem Areal des Freizeitparks. Einsatzkräfte berichten über die Zustände.

Von Ralf Gengnagel

Unter Feuerwehrleuten gilt: Kein Einsatz ist wie der andere. Als am Donnerstag um 14.10 Uhr bei der Feuerwehr Günzburg die Alarmierung "Zusammenstoß zweier Achterbahnzüge im Legoland Günzburg; höhere Verletztenanzahl; eingeklemmte Personen unklar" einging, stellte sich unter den Feuerwehrleuten allerdings ein mulmiges Gefühl ein. Ein Szenario wie es zwar oft geübt wurde – dabei aber immer gehofft wurde, dass es nie zu einer solchen Katastrophe komme. Diese Alarmierung sollte keine Übung sein. Die Feuerwehrleute erlebten bange Minuten, die sie im Unklaren ließen, was sie tatsächlich wenig später am Unglücksort erwartet. Kommandant Christoph Stammer, der Einsatzleiter der Feuerwehr Günzburg, berichtet über die Situation an der Feuerdrachenbahn im Legoland.

