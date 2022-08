So fällt die Bilanz zum 70. Günzburger Volksfest aus

Plus Zehn Tage Günzburger Volksfest gehen zu Ende und die Beteiligten ziehen ein erstes Fazit. Was gut gelaufen ist und wo noch Diskussionsbedarf besteht.

Gutes Wetter, frisch gezapftes Bier und eine bunte Mischung aus Essensständen und Fahrgeschäften lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher zum 70. Günzburger Volksfest. Nun ziehen die Volksfestmanagerin, die Polizei und das Rote Kreuz eine erste Bilanz.