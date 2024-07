So geht es in Günzburg an der Baustelle Dillinger Straße weiter

Noch sind die Bauarbeiten in der Dillinger Straße in vollem Gange, da kündigen sich die nächsten Arbeiten in diesem Bereich an. Im nächsten Jahr plant die Stadt eine Umgestaltung der Dillinger Straße, einschließlich dem oben am Berg liegenden Kreuzungsbereich Marktplatz, Augsburger Straße, sowie der unten am Berg liegenden Einmündung der Bahnhofstraße ab der Maria-Theresia-Straße. Vom Stadtrat gab es dafür mit einer Gegenstimme Zustimmung.

