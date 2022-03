Günzburg

vor 33 Min.

So leben ukrainische Flüchtlinge in der Prinz-Eugen-Kaserne in Günzburg

In der ehemaligen Mannschaftsunterkunft der früheren Prinz-Eugen-Kaserne in Günzburg sind seit wenigen Tagen Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine untergebracht.

Plus Die leer stehende Günzburger Kaserne ist inzwischen das Heim für 67 Frauen und Kinder aus der Ukraine. Wie es dort aussieht und warum 50 Euro wichtig sind.

Von Walter Kaiser

Viele haben an einem Strang gezogen – Aktive der Günzburger Feuerwehren und des Roten Kreuzes, Beschäftigte des Günzburger Bauhofs sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und des Landkreises. Gemeinsam ist es gelungen, binnen einer Woche in der ehemaligen Mannschaftsunterkunft der früheren Prinz-Eugen-Kaserne in Günzburg Raum für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu schaffen. 67 Frauen und Kinder sind in dem Wohnblock bereits untergebracht, für insgesamt 200 Flüchtlinge werden Plätze geschaffen, wie Landrat Hans Reichhart und Oberbürgermeister Gerhard Jauernig bei einer Besichtigung erklärten.

