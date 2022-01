Günzburg

So lief der Start in die millionenschweren Haushaltsberatungen von Günzburg

Der Haushalt in Günzburg ist noch immer von der Corona-Pandemie geprägt. Finanziell lief es 2021 erfreulicher als gedacht. So sieht die Situation im Jahr 2022 aus.

Der Haushalt in Günzburg ist noch immer von der Corona-Pandemie geprägt. Finanziell lief es 2021 erfreulicher als gedacht. So sieht die Situation im Jahr 2022 aus.

Von Michael Lindner

In den nächsten Wochen beschäftigt sich der Günzburger Haushaltsausschuss mit vielen Zahlen und millionenschweren Entscheidungen. In welche Projekte soll investiert werden? Welche Vorhaben werden geschoben? Was kann und will sich die Stadt leisten? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich das Gremium in den nächsten Wochen.

