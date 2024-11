So schön wird die Altstadtweihnacht in Günzburg

Die Günzburger Altstadtweihnacht öffnet am Mittwoch, 4. Dezember, ihre Pforten. Der Dossenbergerhof verwandelt sich bis zum Samstag, 7. Dezember, wieder in ein festlich geschmücktes Weihnachtsdorf. Der Markt ist mittwochs von 11 Uhr bis 21 Uhr, von Donnerstag bis Samstag jeweils von 11 Uhr bis 22 Uhr geöffnet.

Eine Vielzahl von Ständen und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm erwarten die Besucher. Von bekannten, aber auch von neuen Standbetreibern werden bezaubernde Kleinigkeiten und ausgesuchte Überraschungen für das interessierte Publikum im Dossenbergerhof angeboten: selbstgebastelte Weihnachtsdekoration, verschiedene Kunstgewerbe, Produkte aus der Imkerei und vieles mehr. Jeder kann in entspannter Umgebung das ein oder andere Weihnachtsgeschenk finden.

Diese kulinarischen Angebote gibt es bei der Altstadtweihnacht in Günzburg

Und weil das Bummeln in der frischen Winterluft hungrig macht, gibt es an den weihnachtlich geschmückten Ständen wieder allerlei kulinarischen Köstlichkeiten wie Feuerwurst, Langos, Pizzazungen, Gulaschsuppe sowie Apfelküchle, Waffeln und noch vieles mehr. Der Seniorenbeirat der Stadt Günzburg lädt alle über Sechzigjährigen zu einem Heißgetränk ein. Treffpunkt ist am Samstag, 7. Dezember, zwischen 11 Uhr und 13 Uhr am Stand des VfL Günzburg.

Viel Abwechslung verspricht auch das Rahmenprogramm. Den Auftakt bildet am Mittwoch, 4. Dezember, der „Tag der Schulen und Kindergärten“. Günzburger Kindergartenkinder und Schüler stehen auf der Bühne im Mittelpunkt und bringen in ihrer erfrischend jungen Art weihnachtliche Lieder, Tänze und Klänge dar. Gegen 17 Uhr wird Oberbürgermeister Gerhard Jauernig den Weihnachtsmarkt offiziell eröffnen.

Auf der Bühne ist ein bunt gemischtes Programm geboten

„Aber auch in den Folgetagen gibt es jeweils bis in die Abendstunden ein bunt gemischtes Bühnenprogramm“, verspricht Georgine Fäßler, die den Markt organisiert. Sie lobt in diesem Zusammenhang die sehr gute Zusammenarbeit mit den am Markt Beteiligten – Vereine, Schulen und Künstler. Auch Oberbürgermeister Gerhard Jauernig freut sich auf die Altstadtweihnacht 2024: „Sie ist für mich jedes Jahr ein stimmungsvoller Vorbote auf das Weihnachtsfest“.

Der traditionelle Günzburger Nikolausmarkt auf dem Marktplatz findet am 5. Dezember von 15 bis 22 Uhr statt. Neben den Ständen mit winterlichen Waren, warten zahlreiche Vereine und Imbissstände mit einem reichhaltigen Angebot an Essens- und Getränkespezialitäten auf die Besucher. Der Heilige Nikolaus hat seinen Besuch fest zugesagt und DJ Funzo sorgt ab 18.30 Uhr mit Christmasrock zusätzlich für weihnachtliche Stimmung. (AZ)