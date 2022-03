So schützen Leserinnen und Leser der Günzburger Zeitung das Klima

Personen aus dem Kreis Günzburg erzählen, was sie nicht nur im Rahmen der Klimaaktionswochen für den Klimaschutz machen. So wirft man weniger Lebensmittel weg.

Die Stadt Günzburg hat in Zusammenarbeit mit der Günzburger Zeitung während der Fastenzeit die Klimaaktionswochen ins Leben gerufen. Jede Woche erzählt eine Persönlichkeit aus Günzburg, wie ihr ganz konkreter Beitrag für den Klimaschutz aussieht. Und auch die Leserinnen und Leser der GZ können mitmachen und etwas gewinnen. Teilen Sie uns per E-Mail in wenigen Sätzen mit, was Sie ganz konkret für den Klimaschutz schon seit Längerem oder während der Fastenzeit machen. Schreiben Sie mit dem Stichwort "Klimaaktionswochen" an redaktion@guenzburger-zeitung.de und teilen Sie uns Ihren Namen, Ihren Wohnort und Ihre Telefonnummer mit. Jede Zuschrift und jeder Tipp, der in den kommenden Wochen veröffentlicht wird, erhält am Ende der Fastenzeit eine Belohnung: ein Glas Günzburger Stadthonig, überreicht von Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Hier sind die ersten glücklichen Gewinner, die mitunter ganz unterschiedliche Ansätze für den Klimaschutz wählen.

Frau aus Günzburg nutzt günstige Alternative zum Wäschetrockner

Einen einfachen, gut umsetzbaren und nicht nur umweltschonenden Tipp hat Vanessa Lochbrunner aus Günzburg: Raus mit der Wäsche! Statt des schnelleren und einfacheren Wegs mit dem Wäschetrockner hängt sie die Wäsche auf. "Wind und Sonne sind kostenfreie und klimafreundliche Haushaltshelfer", sagt die zweifache Mutter. Erst nachdem ihr Trockner vor knapp einem Jahr kaputt gegangen ist und sie gezwungenermaßen die Wäsche wieder aufhängen musste, ist ihr aufgefallen, wie viel Strom sie dadurch tatsächlich spart.

Die finanziell positive Überraschung machte sich auf der Stromabrechnung bemerkbar: Der Verbrauch ging deutlich zurück. Zwischen 200 und 300 Euro sparte sich die Familie. "Wir haben uns einen Kurzurlaub mit der Familie rausgetrocknet", sagt Lochbrunner freudig. Den Trockner vermisse sie keinesfalls. Die Umwelt und der Geldbeutel danken es ihr. Lochbrunner führt weiter aus: "Die Kleidung, die auf unserer Wäscheleine hängt, ist größtenteils Secondhand. Denn Kleidung ist ein echter Klimakiller. Umso mehr freuen wir uns darauf, wenn es hoffentlich bald wieder die vielzähligen und gut sortierten Flohmärkte hier bei uns in Günzburg gibt."

Weniger Lebensmittel wegwerfen durch die App "To good to go"

Laut einer 2019 vom Johann-Heinrich-von-Thünen-Institut veröffentlichten Studie werden in Deutschland jährlich etwa zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen, etwas mehr als die Hälfte davon entfallen auf die privaten Haushalte. Der Rest verteilt sich unter anderem auf den Groß- und Einzelhandel, auf die Verarbeitung oder die Außer-Haus-Verpflegung. Etwa 75 Kilogramm an Lebensmitteln wirft jeder Mensch in Deutschland jährlich weg. Nicole Rodriguez aus Kötz versucht mit ihrem Mann und ihrer Tochter das zu vermeiden. Aus diesem Grund gibt es einen wöchentlichen Speiseplan, bei dem alle angedachten Gerichte für die komplette Woche aufgelistet sind. Es werden dann auch wirklich nur die benötigten Lebensmittel beim wöchentlichen Großeinkauf mitgenommen. Sollte dann noch etwas Frisches fehlen, wird dies beim wöchentlich vorbeifahrenden Gemüsewagen gekauft. "Durch Vorratskontrolle, Resteverwertung und Vorkochen konnten wir die Verschwendung reduzieren", sagt Rodriguez. Trotz aller Planung landen immer noch Lebensmittel im Müll, aber nicht mehr die großen Mengen wie zuvor. Die Essensplanung habe noch einen weiteren Vorteil: Man spart Geld.

Ein noch nicht weitverbreiteter Weg, sparsamer mit Lebensmitteln umzugehen, hängt mit der 2016 in Deutschland in Betrieb gegangenen App "To good to go" zusammen. Dort stellen Läden wie Metzgereien, Bäcker, Restaurants oder sonstige Lebensmittelgeschäfte Essen zur Verfügung – meist kurz vor Ladenschluss. Und das zu einem günstigen Preis. Die Ware würde sich wohl nicht mehr verkaufen lassen, ist aber zu schade zum Wegwerfen. Die Läden können den genauen Inhalt also meist nicht voraussehen oder steuern. Rodriguez nutzt die kostenfreie App, durch die sie über eine Facebook-Gruppe aufmerksam geworden ist, seit zwei Monaten. Und sie ist begeistert. Mehrfach hat sie bereits diese Art von "Wundertüte" in Günzburg bei der Bäckerei Brenner oder Denns Biomarkt gekauft. Was genau sie erhält, weiß sie nicht. Zu einer festen Uhrzeit am Abend hat sie die sonst im Müll landenden Backwaren abgeholt - Brot, Semmeln oder auch mal Croissants sind enthalten. Beim Biomarkt ist es Obst und Gemüse.

Lesen Sie dazu auch

In Schießen macht die Landkäserei Herzog mit, dort gab es Biojoghurts und Biokäse, bei einem chinesischen Restaurant konnte sie Fleischgerichte und Beilagen in selbst mitgebrachten Behältnissen mitnehmen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis sei super, erzählt Rodriguez. Sie betont, dass die Lebensmittel nie abgelaufen sind - es gehe darum, die Lebensmittel zu verwerten, die am nächsten Tag nicht mehr verkauft werden könnten und sonst in der Mülltonne landen. Im Landkreis Günzburg gibt es nur eine Handvoll Geschäfte, die in der App gelistet sind, in den Nachbarlandkreisen Dillingen und vor allem Neu-Ulm seien es deutlich mehr. "Das Angebot dürfte in Günzburg gerne noch größer werden", sagt Rodriguez.

Solarthermische Platten und PV-Anlage in Kötz

Bernd Schienagel aus Kötz leistet ebenfalls einen Beitrag zum Klimaschutz - und zwar seit dem Kauf und der Renovierung des Hauses 2006. Der Aspekt Klima und Umwelt nahm vor über 15 Jahren eine wichtige Position ein, und so entschied er sich, eine Pelletheizung einzubauen, die mit heimischem Holz betrieben wird, und dadurch unabhängig von fossilen Energieträgern zu sein. Doch das ist nicht alles: "Zudem haben wir 13 Quadratmeter solarthermische Platten auf dem Dach, um unser Wasser zu erwärmen und in der Übergangszeit Heizenergie zu erzeugen", sagt Schienagel. Dieses Jahr fiel der Entschluss, auch in Sachen Strom etwas zu unternehmen. Es wird in eine PV-Anlage auf dem Dach investiert, um Sonnenenergie nutzen zu können. Weitere einfache Möglichkeiten, die umgesetzt worden sind: schaltbare Steckdosen an Fernseher, Computer und Co., Rollos herunterlassen, um Wärme im Haus zu halten, beim Kauf von E-Geräten auf Energieverbrauch achten und kurze Strecken mit dem Rad zurücklegen.

Fahrradfahren in Bubesheim, Pendeln mit Bus und Bahn in Leipheim

Marianne Edelmann aus Bubesheim fährt bei jedem Wetter mit dem Fahrrad. Egal, ob zur Arbeit nach Günzburg oder zum Einkaufen. Ganz egal, ob Sommer oder Winter. Auch als Rentnerin ist sie jeden Tag mit dem Rad unterwegs. Obwohl sie einen Führerschein besitzt, war sie immer mit dem Fahrrad unterwegs. "Ich bin es gewohnt, dass ich nie mit dem Auto gefahren bin. Ich vermisse es auch nicht, und Fahrradfahren macht mir mehr Spaß", sagt Edelmann. Und für die Umwelt sei es ganz nebenbei auch noch besser.

Rudolf Winkler aus Leipheim fährt bereits seit 2008 nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit, sondern klimafreundlich mit Bus und Bahn. Auch den Weg zum Bahnhof legt er dabei klimafreundlich zurück - und zwar zu Fuß. "Dabei bin ich jeden Tag allein von und zur Arbeit sechs Kilometer zu Fuß unterwegs. Auch während der Corona-Pandemie habe ich keine Ausnahme gemacht."