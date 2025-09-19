So war der Rotary Kinderflugtag 2025

Zum Abschluss der Sommerferien lud der Rotary Club Ulm/Neu-Ulm gemeinsam mit dem Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm zum traditionellen Kinderflugtag ein. Dank der Unterstützung des Luftsportvereins Günzburg, der Flugzeuge und Gelände zur Verfügung stellte, konnten betroffene Kinder sowie deren Geschwister und Angehörige einen unvergesslichen Nachmittag erleben.

Bereits zum 5. Mal rief der Rotary Club Ulm/Neu-Ulm den Kinderflugtag ins Leben. Mit strahlenden Augen bestiegen rund 60 Passagiere die Flieger und hoben ab – viele zum ersten Mal im Leben. Vier ehrenamtliche Piloten des Luftsportvereins Günzburg standen mit ihren Maschinen bereit und ermöglichten insgesamt 20 Rundflüge über die Region. Die Flugrouten führten über Donau, die Schwäbische Alb, das Ulmer Münster sowie das Legoland und zauberten nicht nur den Kindern, sondern auch den begleitenden Eltern ein Lächeln ins Gesicht.

Icon vergrößern Die teilnehmenden Familien gemeinsam mit den Helfern des Rotary Clubs Ulm/Neu-Ulm und den vier Piloten (unten links). Foto: Katharina Schaf Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die teilnehmenden Familien gemeinsam mit den Helfern des Rotary Clubs Ulm/Neu-Ulm und den vier Piloten (unten links). Foto: Katharina Schaf

Parallel sorgten rotarische Helfer am Boden für das leibliche Wohl. Mit viel Engagement grillten sie Würstchen und boten Kuchen sowie Getränke an. Das gemütliche Beisammensein, der Austausch und die herzliche Atmosphäre machten den Tag ebenso besonders wie die Flüge selbst. Der Flugtag dauerte bis in die Abendstunden und wurde von allen Beteiligten positiv aufgenommen. Er bot den betroffenen Familien eine willkommene Abwechslung vom Alltag und trug dazu bei, Freude und unbeschwerte Momente zu schaffen. Die gelungene Kooperation zwischen Förderkreis, Rotary Club Ulm/Neu-Ulm und Luftsportverein Günzburg war ein starkes Zeichen für gelebte Solidarität und Zusammenhalt in Ulm und Umgebung.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!