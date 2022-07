So wird in einer Günzburger Willkommensklasse gelehrt und gelernt

Plus Es ist ein steiniger Weg für Flüchtlingskinder in eine reguläre Klasse. Aber die Buben und Mädchen aus der Ukraine setzen alles daran, ihn zu schaffen. Ein Ortstermin.

Im Deutschen heißt es doch die Ukraine. Warum heißt das jetzt: "Ich komme aus der Ukraine.“ – Und auch die Frau ist feminin. Weshalb gebe ich dann meine Hand der Frau?