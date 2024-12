So wird sich der Stadtgarten bei der Jahnhalle verändern

Besonders einladend sieht es derzeit nicht aus im Günzburger Stadtgarten - noch beherrschen Baufahrzeuge und die Absperrgitter zur in der Sanierung befindlichen Jahnhalle hin die Szenerie, die kalten Temperaturen locken nur wenige Kinder auf die Spielgeräte und der Biergarten beim Forum ist verwaist. In zwei Jahren könnte es hier schon ganz anders aussehen. Denn dann soll nicht nur die Jahnhalle im neuen Glanz erstrahlen, sondern auch das Umfeld der Halle ein neues Gesicht bekommen. „Wir machen aus dem Stadtgarten einen Erlebnisgarten für die Stadt“, formuliert es Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Wie das Gesicht aussehen soll, dazu gab es in der letzten Stadtratssitzung des Jahres nun erste Einblicke.

