Soldaten begeben sich in Günzburg auf Napoleons Spuren

Die Schlacht von Günzburg vor gut 218 Jahren interessiert Unteroffiziere aus Niedersachsen. Mit dem Historiker und Napoleon-Experten Thomas Schuler auf Tour.

Der Schriftzug auf zwei weißen Transportern und die mit dem Buchstaben "Y" beginnenden Kennzeichen sind untrügliche Indizien: Hier sind Angehörige der Bundeswehr unterwegs. Vom niedersächsischen Bückeburg aus, wo sich das Führungskommando aller Heeresflieger der Bundeswehr befindet, sind zwölf Unteroffiziere gestartet, um am Dienstagvormittag in Günzburg zu sein. Hier begaben sie sich mit dem Historiker Thomas Schuler auf militärgeschichtliche Spurensuche. Denn an jener Donaubrücke an der Gundelfinger Straße wurde vor bald 220 Jahren die "Schlacht von Günzburg" geschlagen.

Auf der einen Seite des Flusses wollte eine etwa 7000 Mann starke französische Division der Grande Armee Napoleons in die Stadt vordringen. Ihnen gegenüber standen auf der anderen Seite 40.000 österreichische Soldaten, die sich von Ulm aus auf den Weg gemacht hatten, dem Feind Widerstand zu leisten. Die hölzerne Hauptbrücke war wie die beiden anderen Brücken abgebrochen worden, damit die Franzosen nicht über die Donau gelangen konnten.

General lässt Donaubrücke erst zerstören und dann wieder herrichten

Der österreichische General Karl Freiherr von Mack ließ die Donaubrücke wieder herrichten – wohl um den Franzosen, die sich in den Wäldern versteckten, nachzustellen. Der Überraschungsmoment allerdings lag auf der Seite der zahlenmäßig deutlich unterlegenen französischen Soldaten, die über die Brücke stürmten und in einer zweiten Angriffswelle den Artillerieposten der Österreicher an der Donau überrannten, kaum dass die Brücke begehbar und befahrbar war. Es ging die heutige Dillinger Straße hoch bis zum Oberen Tor, das gut 60 Jahre später abgerissen worden ist. Hier erlahmte der Angriffsschwung der Franzosen, weil das Stadttor so eng war und den Österreichern dieses Nadelöhr in die Hände spielte.

Die Franzosen zogen sich zurück. Anstatt nun die zahlenmäßig deutliche Überlegenheit auszuspielen und den Feind weiter zurückzudrängen, erfolgte kein derartiger Befehl. Stattdessen ordnete Mack den Rückzug. Am 10. Oktober 1805, einen Tag nach der Schlacht von Günzburg, hatte der letzte österreichische Soldat das Untere Tor Richtung Ulm verlassen. Damit war die rund 500 Jahre währende Habsburger Regentschaft beendet. Die Franzosen konnten es kaum fassen. Der Befehl Macks sei nicht erklärbar, sagte der Ulmer Historiker und Buchautor Schuler, der sich mit Napoleon seit 25 Jahren intensiv beschäftigt; nicht militärisch und nicht mit dem gesunden Menschenverstand.

Kompaniefeldwebel Klocke beeindrucken die Entbehrungen der Soldaten

Kompaniefeldwebel Jörg Klocke führte die Delegation an. Die Unteroffiziere sind auf ihrer Weiterbildungs-Tour noch bis Mittwoch in der Region. Die weiteren Orte neben Günzburg sind Zusmarshausen, Wertingen, Donauwörth, Elchingen, Ulm und um Ulm herum. Was Klocke beeindruckte, waren die Entbehrungen, die die Soldaten vor über 200 Jahren auf sich nahmen. Augenzeugenberichte lassen etwas von der Mühsal und dem Grauen des Krieges erahnen. So berichtete der französische Pionierchef Lafarelle über den Marsch von Gundelfingen nach Günzburg: "Wir bewegten uns auf einem Weg, auf dem unsere Pferde bis zum Bauch im Wasser standen und oft im Schlamm einsanken. – Ich kann gar nicht ausdrücken, was ich auf dieser Strecke von nahezu einer Meile alles durchmachte."

Günzburg ist zweimal in Paris als siegreiche Etappe in einem napoleonischen Krieg verewigt: einmal im Triumphbogen, das andere Mal neben dem Grab des französischen Feldherrn und Kaisers im Invalidendom. Beide Male falsch und jeweils anders falsch geschrieben. Die korrekte Rechtschreibung stand seinerzeit freilich nicht im Vordergrund. Siegreich zu sein, das war es.

Am Sonntag, 26. November, bietet Thomas Schuler eine öffentliche Führung zu Napoleon in Günzburg an. Start ist um 15 Uhr die Touristinformation am Rathaus. Eine vorherige Anmeldung ist unter der Telefonnummer 08221/200-444 erforderlich.